Песков оценил заявление Санду о необходимости вывода миротворцев РФ из Приднестровья

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Предложение о выводе российских миротворцев из Приднестровья потенциально опасно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия готова занять ответственную позицию на международной арене. Он добавил, что президент Молдавии Майя Санду, которая предложила вывести миротворцев, должна обратить внимание на другие проблемы в стране.

— Нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да, еще какая, — уточнил Песков в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube.

Напомним, еще до распада СССР, в 1991 году, Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии. В 1992-м, после вооруженного конфликта, Приднестровье фактически вышло из-под контроля Кишинева.

Ранее представитель Кремля заявил, что США «устроили беспредел» в международной политике.

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