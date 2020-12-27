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Песков рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе
Фото: kremlin. ru / Администрация президента России

Песков рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

Евгения Звощик

Внешняя политика

Конфликт в Нагорном Карабахе удалось решить только благодаря поддержанию добрых и конструктивных отношений Москвы с Баку и Ереваном, основанных на взаимном уважении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о роли Владимира Путина в разрешении данной ситуации.

По его словам, Россия Россия сыграла ключевую роль, чтобы прекратить кровопролитие в Карабахе.

— В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия, чтобы это остановить — они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить, — отметил представитель Кремля в эфире телеканала« Россия 1».

Он также уточнил, что Путин занимался данным вопросом лично и много дней «провел с телефонной трубкой в руках».

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Дмитрий ПесковВладимир ПутинНагорный Карабах
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