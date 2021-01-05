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Песков заявил, что США «устроили беспредел» в международной политике
Фото: youtube.com/TASS

Песков заявил, что США «устроили беспредел» в международной политике

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Соединенные Штаты Америки устроили беспредел в международной политике. Об этом во вторник, 5 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в этой стране «сломали» все правила.

— Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали, — уточнил пресс-секретарь президента РФ в эфире «Соловьев Live» в YouTube.

Ранее он назвал санкции в отношении «Северного потока — 2» неприкрытой рейдерской атакой. По его словам, методичная работа над газопроводом на данный момент продолжается, удается приблизиться к финалу проекта.

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