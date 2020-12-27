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Песков назвал санкции против «Северного потока — 2» неприкрытой рейдерской атакой
Фото: youtube.com / RT Россия

Песков назвал санкции против «Северного потока — 2» неприкрытой рейдерской атакой

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Санкции против «Северного потока — 2» являются «неприкрытой рейдерской атакой». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, методичная работа над газопроводом на данный момент продолжается, удается приближаться к финалу проекта.

— Давайте возьмем Газпром, который работает вместе со своими европейскими партнерами над «Северным потоком — 2». Совершенно неприкрытая такая ковбойская, рейдерская атака, — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что уходящая администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена принять новый пакет санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет станы, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: Кремль оценил планы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Дмитрий ПесковсанкцииСеверный поток — 2
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