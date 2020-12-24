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Кремль оценил планы США ввести санкции против «Северного потока — 2»
Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Кремль оценил планы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Новые санкции Соединенных Штатов в отношении «Северного потока — 2» могут усложнить реализацию проекта, но Россия и ее партнеры планируют закончить его. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 24 декабря.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа готовит новые санкции по «Северному потоку — 2».

Представитель Кремля отметил, что не стоит «гадать на кофейной гуще» по поводу того, есть ли у Америки реальные способы помешать реализации проекта. Он также напомнил, что европейские страны заинтересованы в завершении строительства «Северного потока — 2».

— У нас есть свои задачи, мы их решаем, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля Сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: СМИ: Дания назвала дату начала укладки «Северного потока — 2»

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