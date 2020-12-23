СМИ: Дания назвала дату начала укладки «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Трубоукладочное судно «Фортуна» начнет работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Датское морское управление.

Отмечается, что планируется начать укладку труб по двум параллельным веткам российского газопровода. Трубоукладчику будут помогать суда «Балтийский исследователь»и «Мурман» Морской спасательной службы РФ и другие суда обеспечения.

В зоне проведения работ создадут временную запрещенную зону на 200 метров в каждую сторону от прокладки труб. В этих районах запретят работы на морском дне, несанкционированное плавание, ныряние, постановку на якорь и рыбную ловлю.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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