СМИ: Администрация Трампа готовит новые санкции по «Северному потоку — 2»

Дональд Трамп готовит ввод нового пакета санкций/ Фото: facebook.com/WhiteHouse

Уходящая администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена принять новый пакет санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время. Об этом сообщил источник в Белом доме.

Администрация американского лидера готовит новый пакет санкций, который может нанести удар по проекту России и Германии, возглавляемому «Газпромом», сообщает агентство Reuters.

— Мы наносили по нему один сокрушительный удар за другим, а теперь готовимся разрушить самое сердце проекта, — сказал собеседник агентства.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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