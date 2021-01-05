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Песков рассказал, что Путину докладывают о резонансных темах в интернете
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Песков рассказал, что Путину докладывают о резонансных темах в интернете

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Президент РФ Владимир Путин получает сведения о резонансных делах, но не вмешивается в работу следствия. Об этом во вторник, 5 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сам пресс-секретарь главы государства не имеет информации по данным вопросам.

— Как правило, ему докладывается о каких-то резонансных вопросах. Он знает, но мне неизвестно о том, чтобы он когда-то вмешивался в следствие, — признался Песков в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube.

В случаях, если обвинение является тяжким, соображения по поводу возможного общественного резонанса от уголовного дела отходят на второй план. Как отметил представитель Кремля, это вопрос «законности и неизбежности наказания».

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