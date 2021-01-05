Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

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Из-за пандемии коронавируса проход на рождественскую службу в храм Христа Спасителя будет ограничен, сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

В этом году допуск на службу в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям. Это делается ради безопасности верующих старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, говорится на сайте.

— Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, — объяснили в сообщении.

В ночь с 6 на 7 января патриарх Кирилл совершит рождественскую службу, которая начнется в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию богослужения будет вести Первый канал, «Россия 1», официальный портал РПЦ и отдельные церковные телеканалы.

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