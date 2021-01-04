Священник рассказал, как отметить Рождество дома

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Новый год прошел, приближается главный праздник для всех православных христиан — Рождество. «Вечерняя Москва» поговорила со священником Максимом Первозванским и узнала, как отметить этот день в разгар пандемии.

Несмотря на коронавирус, закрывать храмы в Рождество никто не планирует, службы будут проходить в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора, в частности, речь идет о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, в РПЦ рекомендовали пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения богослужений.Тем не менее сидение дома — не повод не отметить важный день.

— Если кто-то все же соберется отправиться в церковь, несмотря на рекомендации светских и церковных властей, то хотелось бы попросить не делать этого хотя бы в рождественскую ночь, когда в храмах будет больше всего людей, — обратился к прихожанам Первозванский. — Рождество ведь празднуют до 18 января, можно попасть в церковь в любой из этих дней, только тогда народу уже будет меньше. Тем же, кто прислушается к просьбе и останется дома, напоминаю, что по центральным церковным телеканалам будут идти трансляции богослужений. Многие храмы, кстати, ведут собственные трансляции в соцсетях.

Чтобы почувствовать атмосферу праздника даже в своей квартире, священник посоветовал украсить дом к Рождеству так же, как многие наряжают его на Новый год:

— Многие ведь отмечают не Новый год, а именно Рождество. Некоторые, я знаю, ставят елку 31 декабря, а украшают только к 7 января. Еще можно приготовить традиционные праздничные блюда вроде индейки или гуся. Или сочиво — для этого нужно зерно, например, пшеница или рис, мед, изюм и любые другие сладкие фрукты, которые получится найти. Канун Рождества — день строгого поста, когда до темноты ничего не едят и не пьют. Закончить пост такой сладостью — прекрасный традиционный способ отметить праздник.

Конечно, Рождество — праздник не желудка, а души. В этот день принято ходить в гости, но, поскольку во время пандемии стоит ограничить социальные контакты, священник посоветовал позвонить друзьям, родным, поздравить их и просто поговорить.

— Конечно, пандемия и отмечание Рождества дома — прекрасный повод выучить традиционные песнопения, которых не знают даже многие из тех, кто ходит в храм, — заметил Первозванский. — А еще есть замечательная и красивая традиция: вечером, когда стемнеет, ставить на окно свечку или любой другой огонь в знак того, что в этом доме ждут Богородицу и Иосифа, ищущих место для ночлега. Когда они пришли в Вифлеем, места в гостинице не нашлось, из-за чего им пришлось ночевать в хлеву, где держали скот, там же и родила Богородица. И теперь многие верующие ставят огонек в знак того, что здесь их готовы принять, здесь их ждут.

Священник заключил, что пандемия — не повод расстраиваться и переставать отмечать Рождество. Напротив, это отличный повод узнать что-то новое о важном дне, провести его в кругу родных и близких людей.

Специальную рождественскую программу подготовили и столичные парки. Для того чтобы поучаствовать в мероприятиях, необязательно выходить из дома и нарушать режим самоизоляции. Большинство событий пройдет онлайн.

6 января Бабушкинский парк подготовил онлайн-занятие с лекцией о традициях Рождества и традиционных праздничных играх. В дистанционное путешествие советуют взять бумагу, карандаши и ластик, чтобы нарисовать открытку.

В парке Северное Тушино 6 января проведут мастер-класс онлайн по вырезанию из бумаги. Для участия в мероприятии необходимы белая и цветная бумага, ножницы и клей.

Парк «Фили» устроит праздничный онлайн-концерт с традиционными рождественскими и новогодними песнями. Вечером 7 января на страницах парка в социальных сетях опубликуют запись выступления артистов образцового эстрадного театра «Альт».

Православное Рождество традиционно отмечается в ночь на 7 января. При этом, как ранее сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей, богослужения в столичных храмах будут проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора против COVID-19.

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