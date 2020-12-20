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Священник рассказал, как правильно молиться Николаю Чудотворцу
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Священник рассказал, как правильно молиться Николаю Чудотворцу

Оксана Васильева

Общество

Вчера, 19 декабря, прихожане Русской православной церкви отмечали День святого Николая Чудотворца. Как пишут «Невские новости», в этот день верующие обмениваются подарками и просят у святых здоровья и благополучия.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иерей Сергий Рысев подчеркнул, что просить в этот день можно любыми словами, необязательно использовать какие-то специальные слова молитвы. Главное — делать это искренне и от всего сердца.

Как пишет «360», несмотря на праздник, 19 декабря все еще продолжается рождественский пост, так что в этот день у верующих под запретом мясо, яйца, масло, молочные продукты. Под запретом и алкоголь.

Как пишет «Царьград», Николая Чудотворца почитают во всем мире. Он известен не только как Санта-Клаус на Западе, но и как Ноэль Баба в мусульманской Турции — там святой много лет нес архипастырское служение.

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