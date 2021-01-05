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Дмитрий Песков рассказал о доходах своей семьи
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Дмитрий Песков рассказал о доходах своей семьи

Юлия Ямпольская

Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о доходах своей семьи. Этим он поделился в интервью в эфире «Соловьев Live» на YouTube.

По словам представителя Кремля, сам он зарабатывает хорошо, потому что является высокопоставленным госслужащим.

— Сейчас есть куда тратить — дети. Один к ЕГЭ готовится, а вторая на кружки ездит. Жена, да, не бедная, но она и вкалывает, — отметил Песков.

Кроме того, он добавил, что его супруга, фигуристка Татьяна Навка, работала с четырех лет, чтобы жить в достатке. До сих пор она признательна США, за то, что там ей дали возможность заработать деньги.

— Она сама это рассказывала. Они тогда пололи грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов «Левайс» и сходить в ресторан, который называется «Макдоналдс». Вот так они жили в Америке. У нее красивой жизни было очень мало, — рассказал пресс-секретарь президента.

Отмечается также, что Дмитрий Песков в 2019 году заработал более 14,6 миллиона рублей, а его жена Татьяна Навка — свыше 235,9 миллиона рублей.

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Дмитрий ПесковТатьяна Навкавысокий доход
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