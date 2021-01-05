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Песков назвал Путина хорошим человеком
Фото: youtube.com / RT Россия

Песков назвал Путина хорошим человеком

Юлия Ямпольская

Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Путина хорошим человеком. Такое мнение он выразил в интервью в эфире «Соловьев Live» на YouTube.

— Да, — утвердительно ответил Песков на вопрос, считает ли он Путина хорошим человеком.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, критикует ли Путин его работу. Он признался, что сталкивался с серьезной критикой со стороны российского лидера.

Кроме того, он добавил, что президент иногда критикует так, что «жить сразу не хочется».

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