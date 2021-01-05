Названы шесть продуктов, которые укрепляют иммунитет
Пользователь китайской площадки WeChat перечислил продукты, которые благотворно влияют на иммунную систему человека.
Из-за высокого содержания каротина, который играет роль антиоксиданта, в список были включены помидоры.
Полезными были названы бананы, так как фрукт богат витамином В6, который помогает предотвращать развитие рака кожи и мочевого пузыря. Его также можно использовать для профилактики образования камней в почках.
Репейник в свою очередь полезен, так как усиливает синтез коллагена, повышает жизнеспособность и стимулирует рост клеток.
В список продуктов также был включен прополис, так как он обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Также прополис влияет на рост мышечной массы
— Кроме того, прополис является мощным природным иммуностимулятором, так как улучшает способность макрофагов уничтожать вирусы и бактерии, что необходимо для поддержания баланса иммунной системы, — приводит информацию «ИноСМИ».
Пользователь WeChat также советует употреблять грибы и папайю, которая обладает омолаживающим эффектом.
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