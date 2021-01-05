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Названы шесть продуктов, которые укрепляют иммунитет
Фото: pixabay.com

Названы шесть продуктов, которые укрепляют иммунитет

Анастасия Волоснова

Здоровье

Пользователь китайской площадки WeChat перечислил продукты, которые благотворно влияют на иммунную систему человека.

Из-за высокого содержания каротина, который играет роль антиоксиданта, в список были включены помидоры.

Полезными были названы бананы, так как фрукт богат витамином В6, который помогает предотвращать развитие рака кожи и мочевого пузыря. Его также можно использовать для профилактики образования камней в почках.

Репейник в свою очередь полезен, так как усиливает синтез коллагена, повышает жизнеспособность и стимулирует рост клеток.

В список продуктов также был включен прополис, так как он обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Также прополис влияет на рост мышечной массы

— Кроме того, прополис является мощным природным иммуностимулятором, так как улучшает способность макрофагов уничтожать вирусы и бактерии, что необходимо для поддержания баланса иммунной системы, — приводит информацию «ИноСМИ».

Пользователь WeChat также советует употреблять грибы и папайю, которая обладает омолаживающим эффектом.

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