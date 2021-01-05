«Дрались жестко»: Лоза рассказал, как на него напали в новогоднюю ночь

По воспоминаниям музыканта, повода для драки, которая произошла в таежном поселке, не было/ Фото: Личный архив Юрия Лозы

Юрий Лоза рассказал о своей самой неудачной новогодней ночи в жизни. По словам артиста, это произошло 42 года назад. В таежном поселке на музыкантов напали строители Байкало-Амурской железнодорожной магистрали — знаменитого БАМа имени Ленинского комсомола. Об этом артист сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Когда-то очень давно мы с группой «Интеграл» ездили по БАМу с концертами. Прилетели в Иркутск и отправились по строительным поселкам. В одном из строительных городков нас попросили отыграть новогодние вечера. У меня хорошая «кабацкая» школа, и мы слепили вечерний сет. Отыграли хорошо, но оказалось, что у местных — свои странные развлечения. Нас ждало «ледовое побоище», — поделился когда-то пережитым Лоза.

Музыкант вспомнил, что все произошло в канун нового, 1978 года. Он пояснил, что концерт дали в местном доме культуры, все были очень довольны выступлением. Путь в гостиницу, где разместили музыкальный коллектив, лежал через центральную площадь, на которой стояла елка. Именно у этой елки гостей из столицы ждала засада.

— Оказалось, у местной молодежи в обычае было жестокое развлечение: после концертов бить приезжих артистов. Они налетели, дрались жестко. Хорошо, что напали без ножа и никого не зарезали. Мы были молодые, крепкие, смогли отбиться. Пришлось даже флагшток выломать и использовать его как палку, — признался певец.

Самое нелепое, по мнению музыканта, было то, что их били «просто так».

— Может быть, кому-то не понравилось, как мы смотрели на местных девушек или те на нас. Но, по сути, на нас напали ни за что. Мы вели себя прилично. Наверное, эта агрессия проявилась из-за безделья и скуки, — предположил артист.

Юрий Лоза уточнил, что он и его товарищи, несмотря на полученные травмы, сумели избежать переломов. Позже они вызвали скорую и обратились в милицию, после этого хулиганов «прижали». По словам собеседника «Вечерней Москвы», хулиганы приходили в гостиницу, извинялись и просили забрать заявление.

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