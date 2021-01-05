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«Королева»: подписчиков восхитила фигура 51-летней Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

«Королева»: подписчиков восхитила фигура 51-летней Дженнифер Лопес

Анастасия Волоснова

Звезды

Голливудская певица Дженнифер Лопес выложила в своем Instagram-аккаунте видео с пляжа.

В ролике 51-летняя Лопес ходит по пляжу в Майами (штат Флорида) в красном бикини и легкой накидке. Подписчики отметили, что у актрисы, несмотря на возраст, очень подтянутая фигура, стройные ноги и плоский живот.

В хештегах под видео певица сообщила, что у моря она медитирует, мотивируя себя на начало рабочей недели.

Поклонников восхитила фигура Дженнифер Лопес.

«Прекрасная накидка и еще более прекрасная вы»; «Вау! Королева, мы любим тебя»; «Самая прекрасная женщина в мире»; — написали фанаты комплименты в комментариях.

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бикиниИнстаграмДженнифер Лопес
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