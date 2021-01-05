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«Гуляем»: Бородина поразила подписчиков своей фигурой в разноцветном бикини
Фото: instagram.com/borodylia

«Гуляем»: Бородина поразила подписчиков своей фигурой в разноцветном бикини

Анастасия Волоснова

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина выложила в своем Instagram-аккаунте пляжное видео, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини.

Бородина, как и многие другие звезды, уехала отдыхать на Мальдивы. После прилета телеведущая сразу переоделась в разноцветное бикини. На плечи девушка накинула желто-зеленую пижаму и показала подписчикам в сторис свою прогулку по берегу моря.

— У нас сегодня погода не очень, поэтому мы гуляем, — рассказала Бородина подписчикам.

На ветру накидка телеведущей эффектно развивалась, демонстрируя прекрасные формы девушки.

Бородина также показала в сторис своих детей, которые гуляли по пляжу и смотрели на маленьких акул в прозрачной воде.

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бикиниИнстаграмКсения Бородина
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