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Алиев распорядился построить международный аэропорт в Нагорном Карабахе
Фото: president.az /Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Алиев распорядился построить международный аэропорт в Нагорном Карабахе

Кирилл Николаев

В мире

В городе Физули в Нагорном Карабахе в 2021 году будет построен международный аэропорт. Об этом во вторник, 5 января, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, в Физули также пройдут работы по разминированию территории. Алиев отметил, что международный аэропорт позволит приглашать иностранных гостей в город Шуша в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

Кроме того, президент Азербайджана объявил Шушу культурной столицей страны. Алиев подчеркнул, что в городе восстановят религиозные и исторические памятники.

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