Еще 4020 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Швейцарии за сутки

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За последние 24 часа в Швейцарии выявили 4020 новых пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 5 января, сообщил федеральный офис общественного здравоохранения страны.

За сутки в Швейцарии зафиксировано 98 летальных исходов. За этот период было сделано 24 906 тестов на COVID-19

Всего с начала пандемии в стране заболел 465 981 человек, из них скончались 7369 человек.

В конце 2020 года в Швейцарии началась вакцинация от COVID-19. Первой вакцинировалась 90-летняя постоялица дома престарелых в кантоне Люцерн, сообщает RT.

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