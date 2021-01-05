Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 4020 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Швейцарии за сутки
Фото: pixabay.com

Еще 4020 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Швейцарии за сутки

Анастасия Волоснова

В мире

За последние 24 часа в Швейцарии выявили 4020 новых пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 5 января, сообщил федеральный офис общественного здравоохранения страны.

За сутки в Швейцарии зафиксировано 98 летальных исходов. За этот период было сделано 24 906 тестов на COVID-19

Всего с начала пандемии в стране заболел 465 981 человек, из них скончались 7369 человек.

В конце 2020 года в Швейцарии началась вакцинация от COVID-19. Первой вакцинировалась 90-летняя постоялица дома престарелых в кантоне Люцерн, сообщает RT.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Уровень угрозы COVID-19 могут повысить до максимального в Великобритании

Швейцарияпандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Праздник в новых условиях

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Все мнения
О проекте