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Городской транспорт используется для передвижения 71 процентом москвичей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Городской транспорт используется для передвижения 71 процентом москвичей

Анастасия Волоснова

Город

На городском транспорте перемещается 71 процент москвичей. Пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале рассказала об интересных итогах 2020 года для столичного дорожного движения.

В ведомстве отметили, что только 29 процентов жителей столицы используют личные автомобили, остальные же предпочитают перемещаться на городском транспорте.

Личные автомобили москвичей находятся в движении всего 7 процентов времени, в оставшийся период они остаются припаркованными. В среднем за год автомобилисты проезжают 16,7 тысячи километров, а машины двигаются по столичным дорогам со скоростью 55 километров в час, рассказали в пресс-службе.

На такси москвичи чаще всего ездят из Тверского района столицы. Во время самой длительной поездки на такси человек съездил из Москвы в Воронеж и обратно. Длина данной поездки составила 1030 километров, уточнили в департаменте.

Кроме того, жители столицы сделали 5,7 миллиона поездок на прокатных велосипедах. Самая протяженная из них составила 85 километров.

В пресс-службе добавили, что самой длинной поездкой на транспорте каршеринга стало путешествие по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Карелия — Великий Новгород — Москва, составившее 3000 километров.

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