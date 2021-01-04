Дептранс рассказал, что связывает столичное метро и фильм о «Гарри Поттере»

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Московский метрополитен лег в основу образа министерства магии в фильме «Гарри Поттер и дары смерти». Об этом в понедельник, 4 января, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что художник-постановщик Стюарт Крэйг взял за основу вид станции «Площадь Революции». Эмблема министерства магии напоминает эмблему столичного метро.

Это не единственная отсылка к советскому искусству в фильме. Горельеф скульптуры в холле министерства магии является переработанным произведением Ивана Шадра «Борьба с землей». Кроме того, наверху расположена копия «Рабочего и колхозницы».

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Сам Крэйг признался, что советские скульптуры произвели на него неизгладимое впечатление. Во время работы над фильмом в его мастерской находились глиняная копия памятника Максиму Горькому, бюсты советских вождей, а стены украшали плакаты 1930–1940-х годов.

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