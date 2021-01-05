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Более 95 процентов семей с детьми до 8 лет получили предновогоднюю выплату
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 95 процентов семей с детьми до 8 лет получили предновогоднюю выплату

Анастасия Волоснова

Общество

Более 95 процентов семей с детьми до 8 лет получили единовременную предновогоднюю выплату. Ее размер составляет 5 тысяч рублей. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

До Нового года денежную помощь получили родители, воспитывающие 13,6 миллиона детей, уточнил Котяков.

— Единовременная выплата назначается по принципам социального казначейства: по одному заявлению или без заявления вовсе, если семья получала летом аналогичную помощь, — отметил он.

По словам министра, перечисление средств стартовало 21 декабря 2020 года. За этот день пособие получили более 90 процентов от общего числа получателей, что составило 13 миллионов детей.

— Выплаты по заявлениям перечислены родителям еще 544 тысяч детей, не получавших единовременные пособия летом, или детей, родившихся после 1 июля, — приводит Интерфакс слова министра.

Котяков добавил, что семьям, которые не получили выплаты, необходимо подать заявление до 1 апреля 2021 года.

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