Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице в 2021 году

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Правительство РФ приняло решение сохранить повышенный размер максимального пособия по безработице в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

Максимальный размер пособия по безработице составит 12 130 рублей, минимальный — 1500 рублей, уточнили в пресс-службе. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

— При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75 процентов заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Максимальный размер пособия по безработице был увеличен в марте прошлого года с восьми тысяч рублей до 12 130 рублей. Данная мера была принята в рамках поддержки граждан во время пандемии COVID-19, однако правительство решило продлить ее действие.

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