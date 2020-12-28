ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

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Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с 25 декабря отделения ПФР начали перечислять средства «Почте России», а с 28 декабря — в кредитные организации.

В ПФР рассказали, что получающим выплаты через банк пенсионерам деньги за январь будут зачислять с 29 декабря. Тем, кто обычно получает пенсию по почте 3-го числа, доставку организуют 29 и 30 декабря. С 4 января выплаты доставят по привычному графику.

Ранее в ПФР уточнили условие получения выплат на детей до восьми лет.

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