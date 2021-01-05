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Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году
Фото: pixabay.com

Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году

Кирилл Николаев

Экономика

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России на 2,6 процента в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные прогноза банка по динамике мировой экономики.

По оценкам банка, в 2022 году рост ВВП России увеличится до трех процентов. В прошлом году российская экономика пережила спад на четыре процента, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт по фондовому рынку назвал лучшую иностранную валюту для сбережений в 2021 году.

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