Карантин из-за COVID-19 продлили в Германии до 31 января

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Власти Германии продлили карантин из-за коронавирусной инфекции до 31 января. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она отметила, что динамика заболеваемости в стране по-прежнему остается высокой. В регионах Германии, в которых зафиксировано больше всего случаев коронавируса, запретят отдаляться от дома без веской причины на расстояние, превышающее 15 километров.

Новым ограничением по сравнению с режимом, действовавшим с 16 декабря, станет дальнейшее ограничение контактов. Ранее можно было проводить встречи компаниям до пяти человек, представляющим два домохозяйства. Теперь подобные встречи можно проводить только двум лицам, сообщает РИА Новости.

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