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Татьяна Навка и Алексей Учитель снимут фильм про советских фигуристов
Фото: instagram.com/tatiana_navka

Татьяна Навка и Алексей Учитель снимут фильм про советских фигуристов

Кирилл Николаев

Звезды

Режиссер Алексей Учитель на своей странице в Instagram сообщил, что договорился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой о создании общего кинопроекта. Фильм будет называться «Кумпарсита».

По словам Учителя, это будет история любви и преодоления, основанная на судьбе поразившей весь мир пары фигуристов — Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Дочь Пахомой Юлия выступает инициатором и сопродюсером проекта.

Режиссер отметил, что в настоящее время пишет сценарий. Выход спортивной мелодрамы запланирован на 2022 год.

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Татьяна НавкаФильмАлексей Учитель
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