В Сети восхитились российским врачом, сделавшим предложение в «красной» зоне

Романтическое событие произошло перед Новым годом в одной из больниц Красноярска / Фото: instagram.com/kkb.krsk/

Британское издание Daily Mail опубликовало материал о российском враче, который сделал предложение руки и сердца своей коллеге прямо в «красной» зоне клиники для больных COVID-19.

Романтическое событие случилось перед Новым годом в одной из больниц Красноярска. 26-летний хирург Игорь Анохин в кругу своих коллег-врачей сделал предложение 24-летнему анестезиологу Екатерине Внуковой. Они познакомилась в апреле, когда оба начали работать в госпитале для лечения больных коронавирусом.

Во время предложения все присутствующие были одеты в защитные костюмы.

Британцы пришли в восторг от поступка влюбленного россиянина.

«Это мило. С наилучшими пожеланиями. Я медсестра. На работе много романов, потому что мы работаем в непосредственной близости в отделениях интенсивной терапии», — написала под материалом одна из пользовательниц.

«Вау, они выглядят как профессиональные модели, у русских, кажется, удивительные гены, эта прохладная элегантная славянская внешность», — написал читатель.

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