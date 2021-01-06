Церемонию «Грэмми» перенесли на весну из-за коронавируса

Фото: instagram.com/grammymuseum/

Церемонию вручения премии Академии звукозаписи США «Грэмми» перенесли в связи с распространением COVID-19. Об этом в среду, 6 января, сообщили в Twitter организаторы.

Уточняется, что мероприятие пройдет 14 марта 2021 года.

— После тщательных обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущим и планирующими выступать исполнителями, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года, — говорится в сообщении.

After thoughtful conversations with health experts, our host and artists scheduled to appear, we are rescheduling the 63rd #GRAMMYs to be broadcast Sunday, March 14, 2021.



More details: https://t.co/JyrHZ7JpQi pic.twitter.com/MoZLLoEEgx — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2021

Напомним, первую церемонию «Грэмми» провели 4 мая 1959 года.

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