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Церемонию «Грэмми» перенесли на весну из-за коронавируса
Фото: instagram.com/grammymuseum/

Церемонию «Грэмми» перенесли на весну из-за коронавируса

Юлия Ямпольская

Музыка

Церемонию вручения премии Академии звукозаписи США «Грэмми» перенесли в связи с распространением COVID-19. Об этом в среду, 6 января, сообщили в Twitter организаторы.

Уточняется, что мероприятие пройдет 14 марта 2021 года.

— После тщательных обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущим и планирующими выступать исполнителями, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года, — говорится в сообщении.

Напомним, первую церемонию «Грэмми» провели 4 мая 1959 года.

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