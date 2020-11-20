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Итоговое сочинение 11-х классов в российских школах перенесли на весну
Фото: pixabay.com/ru

Итоговое сочинение 11-х классов в российских школах перенесли на весну

Ростислав Зубков

Образование

Написание итогового сочинения в 11-х классах перенесли на несколько месяцев из-за коронавируса. Об этом пресс-служба Рособрнадзора сообщила в пятницу, 20 ноября.

Ведомство напомнило, что изначально сочинение хотели провести 2 декабря 2020 года, однако ухудшение ситуации с пандемией вынудило организаторов отложить мероприятие. По новым правилам одиннадцатиклассники напишут сочинение не раньше 5 апреля следующего года.

— Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, — указано в релизе организации.

Кроме того, изменится и формат итогового собеседования по русскому языку, прохождение которого дает возможность сдать ГИА для девятых классов. Собеседование переводят в удаленный формат и планируют провести 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года.

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