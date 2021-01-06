Медик рассказала, как избежать переохлаждения во время длительных прогулок

Фото: Наталья Феоктистова,«Вечерняя Москва»

Чтобы избежать переохлаждения во время прогулок, нужно одеваться по погоде. Об этом в среду, 6 января, рассказала врач общей практики Анна Землянухина.

По ее словам, необходимо носить обувь, в которой ноги не будут потеть. Также стоит использовать стельки с подогревом или перчатки. Кроме того, специалист подчеркнула, что во время прогулок не нужно употреблять алкогольные напитки.

— Люди часто переоценивают свои силы и возможности, и им кажется, что на самом деле жарко, слишком долго проводят время на улице и могут переохладиться, — цитирует эксперта RT.

Так, если станет холодно, необходимо зайти в какое-нибудь помещение, заключила врач.

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