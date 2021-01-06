Пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах на Камчатке

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Два человека пострадали в результате обрушения, которое произошло в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке. Об этом в среду, 6 января сообщили на сайте правительства региона.

Уточняется, что под завалами оказались пять человек, трое из которых смогли выбраться. Информация об инциденте поступила около 12 часов дня.

Как сообщает врио заместителя председателя правительства Камчатского края, министр специальных программ Александр Заболиченко, на данный момент под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, а также идет разборка завала. Люди находятся там без связи.

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