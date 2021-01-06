Психолог объяснил, как распознать женатого мужчину без кольца на пальце

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Существуют схемы, которые используют мужчины, чтобы скрыть семейную жизнь от новой девушки. Психолог Александр Шахов объяснил, как можно распознать обман.

По его словам, женатые редко посещают публичные места, такие как торговые центры или рестораны, а также не сидят в социальных сетях.

— Он будет максимальным образом стараться скрыть себя. Не будет встречаться в публичных местах, где можно встретить друзей, коллег, — уточнил специалист.

Он также отметил, что у женатых людей мало свободного времени, которое они могут уделять девушкам.

— Выходные и праздники он не может посвятить вам, где-то пропадает всегда. Потому что эти дни он вынужден провести с семьей, — цитирует психолога Пятый канал.

Иногда занятые мужчины ведут себя как шпионы. Так, вечерами они могут не отвечать на звонки или разговаривать вдали от жены. Кроме того, холостяки не будут скрывать свое жилье. Наоборот, сделают все, чтобы заманить девушку к себе в гости.

По словам психолога, женщины могут провести простую проверку и узнать, женат ли мужчина. Им стоит подарить возлюбленному небольшой сувенир, который постоянно придется держать на виду. Например, брелок на машину или ключи.

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