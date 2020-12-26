Проблема несовместимости: какие пары по знаку зодиака расстанутся в 2021 году

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Таролог Галина Янко рассказала, у каких пар по знаку зодиака отношения в следующем году выйдут на новый уровень, а кого ждет забвение и расставание.

РАЗРЫВ НЕИЗБЕЖЕН

Телец и Стрелец

Вы знаете, насколько взрывоопасна ваша жизнь в спальне? Что ж, этот взрыв перенесется в реальную жизнь, но не в хорошем смысле. Ваши отношения находятся на грани разрыва и точки невозврата. Несовместимость разлучит Тельца и Стрельца. Очень неприятно рассказывать вам об этом, но очень маловероятно, что вы увидите 2021 год без изменений в отношениях. Проблемы несовместимости всплывут на поверхность и создадут источники напряженности между вами и вашим партнером. Несмотря на прилагаемые вами усилия, сохранение ваших отношений кажется сложной битвой.

Близнецы и Рак

Как ни странно, у Близнецов и Рака почти нет ничего общего, несмотря на то, что они являются соседними знаками. Честность Близнецов часто переходит черту жестокости, в то время как Рак временами чувствителен и чрезмерно эмоционален. Рутина, наконец, станет невыносимой для Близнецов. Любить нелегко, и, к сожалению, вы усвоите этот душераздирающий урок, Близнецы. Скучный распорядок, дистанция и общие расхождения во мнениях уменьшат любовь, которую вы испытываете к своему партнеру. Сражаться за свои отношения — это почетно, но это будет пустой тратой сил.

Весы и Скорпион

Посмотрим правде в глаза: вы прекрасно знаете, что расставание — это единственно правильный поступок. У вас просто не хватает смелости сделать это самостоятельно. Вам и вашему партнеру придется нелегко. Вам захочется перевернуть страницу и начать все сначала. В этом году ваши отношения рискуют рухнуть и сгореть, но оба этих знака быстро оправятся от разрыва. Для вас это будет необходимое освобождение, которое только подтолкнет к чему-то новому и более необходимому, чем изжившие себя отношения.

Лев и Козерог

Первое, что привлекло вас обоих, — это ваше общее стремление к власти. Для вас обоих успех и деньги — на первом месте. Вы амбициозны и трудолюбивы. И эти общие качества заставляют всех считать вас идеальной парой. Что ж, все шло хорошо, пока вы не начали рассматривать партнера как соперника. В ваших отношениях начнут появляться трещины. Лев и Козерог, в этом году у вас будут проблемы с поддержанием баланса в отношениях. Вы заметите изменения в себе. Вы поймете, что чувствуете себя все более и более несчастными. Пришло время взять под контроль свое будущее и решить, чего вы действительно хотите от отношений.

Фото: Из личного архива Галины Янко

ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Овен и Лев

Это пара огненных знаков, которая может прожить бок о бок всю жизнь. Овен и Лев — два амбициозных знака, которые знают, как и когда поддержать друг друга, как делить всеобщее внимание и как работать заодно. Они изначально подходят для сильной пары, больше похожей на союз с многолетним опытом отношений. Время от времени Овен и Лев в союзе могут давать сбой, но тогда они решают свои проблемы, не убивая нервные клетки друг у друга. И, конечно же, зажигательный секс и страсть творит для этой пары чудеса.

Близнецы и Весы

Это два воздушных знака, которые понимают друг друга как никто другой. Близнецы и Весы независимы, интеллектуальны, очаровательны и жаждут отношений, но боятся обязательств. Если Весы и Близнецы задумаются о браке, они будут давать друг другу пространство, не испытывая при этом сомнений и ревности. Существенная разница между ними в том, что Близнецы любят летать в самых разных направлениях, а Весы предпочитают простоту. Тем не менее они обеспечивают идеальный баланс друг для друга. Это будут гармоничные отношения, полные приятных моментов, интересных дискуссий и новых идей.

Стрелец и Водолей

Эти два знака зодиака вряд ли захотят жениться в 2021 году, но это не значит, что ваши отношения будут переживать трудности. Эти знаки любят свою свободу и могут вместе построить необычную жизнь. Стрелец, как и Водолей, полон приключений и впечатлений. И Стрельцу, и Водолею нужно побыть в одиночестве, поэтому они жаждут того, кто их поймет. Огонь и Воздух могут быть взрывоопасными по-разному, в том числе сексуально. И это делает вас волшебным и мощным парным зодиаком.

Телец и Скорпион

Телец терпелив, верен и чувственен, в то время как Скорпион интенсивен, психически нестабилен и скрытен. Оба знака вместе очень приватны и терпеливы. Скорпион может соответствовать сексуальной декадентской стороне Тельца, а также защищать отношения, поэтому ваша совместимость в браке будет зашкаливать в предстоящем году.

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