Психолог дала советы, как отметить Новый год в одиночестве

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Для некоторых людей побыть один на один с собой в Новый год — это блаженство, а для некоторых является наихудшим из возможных сценариев. Как бы мы все ни хотели проводить время с друзьями и семьей, иногда это просто невозможно, особенно в сложившейся мировой ситуации. Психолог Ольга Романив дала советы тем, кто собирается отмечать Новый год в одиночестве.

Украсьте дом

Праздничная атмосфера имеет большое значение, даже если вы празднуете Новый год в одиночестве. Проявление вашей заботы путем создания веселой, праздничной, гостеприимной атмосферы — это большая часть того, что делает праздничные встречи такими особенными. Купите вкусно пахнущие свечи, чтобы наполнить дом ароматом тыквенных специй, сосны — все, что у вас ассоциируется с праздником. Наши обонятельные чувства больше всего связаны с памятью, поэтому свечи действительно могут помочь вам окунуться в радость прошлых встреч. Купите себе праздничный наряд, даже если вам некуда идти.

Посвятите время хобби

Это отличный день, чтобы наверстать упущенное, чем бы вы ни увлеклись. И это принесет вам радость и удовлетворение! Заранее купите все необходимое, включите праздничную музыку и займитесь делом, которое будет вам по душе. Как вариант — лепите из глины. Это очень медитативное и скрупулезное занятие, которое поможет вам сконцентрироваться и освободиться от угнетающих мыслей. Прочтите роман, в который вы давно хотели погрузиться, или перечитайте свой самый любимый.

Подумайте о следующем годе

Новый год — повод задуматься о жизни в целом. Мы все привыкли давать себе обещания, но попробуйте сделать что-то большее, чем загадать желания под бой курантов или тщетно попытаться бросить курить с 1 января. Сядьте и подумайте над тем, какие качества в себе вы хотите развивать, а от каких лучше избавиться. Составьте план на ближайшие три месяца по достижению краткосрочных целей, которые приведут вас к глобальным свершениям. Подумайте об ошибках планирования бюджета или возможности улучшить свое материальное положение.

Фото: Из личного архива Ольги Романив

Заботьтесь о себе

Чтобы превратить свой дом в спа-салон, побалуйте себя домашним уходом за лицом и приготовьте множество домашних процедур. Это может быть сахарный скраб для губ, увлажняющая маска для лица и восстанавливающая маска для волос. Все ингредиенты могут быть натуральными, теперь у вас есть достаточно времени, чтобы потратить на полноценный уход несколько часов. Лежите в пенной ванне, пейте шампанское и наслаждайтесь атмосферой расслабления и заботы о себе.

Делайте все, что вам захочется

В ритме будней мы часто вынуждены заниматься тем, что не приносит нам никакого удовольствия. Но у вас есть один оправданный день в году, когда ничто не помешает провести его по собственным правилам. Не хотите переодевать пижаму весь день? Пожалуйста! Не хотите готовить ужин и стоять у плиты? Закажите себе иду из ресторана и не корите себя за то, что потратили лишнюю тысячу на блюда, которые вы в теории могли бы приготовить дома. Болтайте по телефону полдня или поставьте его на авиарежим, если вам необходимо побыть в тишине и одиночестве.

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