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Россияне назвали основные цели на 2021 год
Фото: pixabay.com

Россияне назвали основные цели на 2021 год

Виктория Родимкина

Общество

Около 40 процентов россиян в следующем году планируют сформировать финансовую подушку безопасности и научиться правильно распоряжаться деньгами, а еще треть планируют больше времени уделять близким. Об этом свидетельствует исследование блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Так, 39 процентов опрошенных хотят сделать накопления и научиться финансовой грамотности, 30 процентов респондентов хотят больше времени уделять семье, еще 24 процента россиян хотят вести более здоровый образ жизни — заняться спортом, похудеть, правильно питаться.

Также 7 процентов респондентов планируют совершить крупную покупку, передает РИА Новости.

Ранее россияне рассказали, какие желания загадают в новогоднюю ночь.

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