Россияне рассказали, какие желания загадают в новогоднюю ночь

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

На Новый год жители России хотят загадать здоровья близким и окончание пандемии. Это следует из опроса Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

Так, больше половины опрошенных — 54 процента — сообщили, что под бой курантов загадают «здоровье», а 23 процента респондентов намерены пожелать окончания пандемии коронавируса, передает газета «Известия».

Помимо этого, девять процентов россиян заявили, что пожелают увеличить доход и выплатить ипотеку.

Директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина отметила, что желания жителей страны полностью отражают реальную картину мира.

— Мы все прожили этот год в довольно стрессовой ситуации, и, конечно, люди больше всего хотят, чтобы это наконец закончилось, — сказала эксперт.

При этом Любовь Храпылина отметила, что общество, несмотря на очевидные минусы, все же в нынешних условиях научилось решать многие вопросы. По мнению специалиста, это, с одной стороны, можно считать прогрессом, а с другой — тревожным сигналом десоциализации.

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