«Кто Багиру из Маугли потерял?»: гуляющая по лесу пантера напугала жителей Подмосковья
Жители Московской области ищут хозяев черной пантеры, гуляющей по лесам. Соответствующий пост разместили в социальной сети Facebook очевидцы.
Так, животное заметили возле Рублево-Успенского и Новорижского шоссе.
— Друзья. Тут такое дело. Кто Багиру из «Маугли» потерял??! — написали очевидцы.
Друзья ... Тут такое дело 😳😳😳Кто Багиру из Маугли потерял?!? Выглядит почти так, как на картинке ... видели вот уже...Опубликовано Sofya Chmoukh Вторник, 5 января 2021 г.
Очевидцы уточнили, что пантера уже не в первый раз приходит на прогулку в эти места. По их словам, «Багира» мечется по лесу в поисках питания.
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