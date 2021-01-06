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«Кто Багиру из Маугли потерял?»: гуляющая по лесу пантера напугала жителей Подмосковья
Фото: pixabay.com

«Кто Багиру из Маугли потерял?»: гуляющая по лесу пантера напугала жителей Подмосковья

Юлия Ямпольская

Животные

Жители Московской области ищут хозяев черной пантеры, гуляющей по лесам. Соответствующий пост разместили в социальной сети Facebook очевидцы.

Так, животное заметили возле Рублево-Успенского и Новорижского шоссе.

— Друзья. Тут такое дело. Кто Багиру из «Маугли» потерял??! — написали очевидцы.

Друзья ... Тут такое дело 😳😳😳Кто Багиру из Маугли потерял?!? Выглядит почти так, как на картинке ... видели вот уже...

Опубликовано Sofya Chmoukh Вторник, 5 января 2021 г.

Очевидцы уточнили, что пантера уже не в первый раз приходит на прогулку в эти места. По их словам, «Багира» мечется по лесу в поисках питания.

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ПодмосковьеочевидцыЧерная пантера
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