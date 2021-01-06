Жители России назвали желаемый размер зарплаты в 2021 году

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Жители России в 2021 году хотят заработную плату в 158 тысяч рублей ежемесячно. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».

Уточняется, что уровень дохода отличается в зависимости от определенного региона. Так, для москвичей желаемая зарплата — 175 тысяч рублей, а для жителей Санкт-Петербурга — 164 тысячи рублей.

Лишь семь процентов россиян хотели бы получать до 29 тысяч рублей в новом году. А для 18 процентов респондентов желаемая зарплата — от 30 до 49 тысяч рублей. Почти четверть опрошенных (24 процента) отметили, что хотят зарабатывать от 50 до 69 тысяч рублей.

Еще 15 процентов жителей России указали суммы от 70 до 99 тысяч рублей, 17 процентов — от 100 до 149 тысяч рублей, 19 процентов респондентов — от 150 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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