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Жена Александра Малинина поделилась секретом молодости и красоты
Фото: instagram.com/doktoremmamalinina/

Жена Александра Малинина поделилась секретом молодости и красоты

Юлия Ямпольская

Звезды

Супруга российского певца Александра Малинина Эмма поделилась с поклонниками секретом молодости и красоты. Об этом она рассказала подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по ее словам, вечерний уход за кожей лица является одним из самых важных. Сначала она снимает макияж молочком, протирает лицо лосьоном, а потом наносит легкий скраб, после чего делает массаж кокосовым маслом.

— Для меня лечь в постель с кремом для лица/рук/тела — странная история... Я считаю, что лучше ухаживать за собой в течение дня, а ночью надо расслабляться и спокойно спать, а не бояться прилипнуть к подушке, — написала супруга исполнителя.

Ранее 58-летняя Эмма Малинина сфотографировалась в бикини и просвечивающейся тунике, представ в компании мужа на пляже.

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