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«Прямо огонь»: Лобода поделилась с фанатами откровенным снимком
Фото: instagram.com/lobodaofficial

«Прямо огонь»: Лобода поделилась с фанатами откровенным снимком

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Светлана Лобода опубликовала новый откровенный снимок. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На фото знаменитость запечатлена в черном коротком топе. По словам исполнительницы, после занятий спортом она собрала чемоданы. Скоро певица улетит на каникулы в теплые края.

— Сходила на спорт, собрала вещи, полетела на каникулы, — написала Лобода.

Подписчиков не оставил равнодушным откровенный образ певицы. Они оставили множество комментариев под публикацией.

«Богиня»; «Прекрасная»; «Вот как должна выглядеть настоящая звезда»; «Прямо огонь», — написали поклонники звезды.

Ранее звезда выложила в Сети отрывок из репетиции номера с ванной, с которым она отказалась выступать на церемонии вручения «Золотых граммофонов», после чего ее уличили в плагиате.

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