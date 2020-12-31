«Какая красивая!»: Лобода предстала перед фанатами в белоснежной шубе в пол

Светлана Лобода опубликовала свежее фото / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода устроилафотосессию на улице в белоснежной шубе в пол с черными пятнами. Артистка сделала объемные кудри и нежный макияж с акцентом на губы.

— Готовлю для вас небольшой новогодний концерт. Лучший подарок для меня — ваш восторг от этой работы. Обещаю, в 2021 не снижать градус. Самые красивые клипы и самый лучший альбом уже в пути, — подписала снимки звезда в Instagram.

Поклонники были восхищены нарядом певицы, они засыпали ее комплиментами.

«Какая красивая!»; «Всегда прекрасна»; «Какая, Светочка, вы здесь хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее сообщалось, чтоЛободу заподозрили в плагиате номера с ванной. Обвинять в плагиате певицу начали после того, как танцовщица Елизавета Зворыгина опубликовала у себя в Instagram-аккаунте ролик с хореографией, которая была создана, по ее словам, специально для нее ливанским хореографом в 2018 году.

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