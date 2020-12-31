Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Какая красивая!»: Лобода предстала перед фанатами в белоснежной шубе в пол
Светлана Лобода опубликовала свежее фото / Фото: instagram.com/lobodaofficial

«Какая красивая!»: Лобода предстала перед фанатами в белоснежной шубе в пол

Юлия Курганова

Звезды

Певица Светлана Лобода устроилафотосессию на улице в белоснежной шубе в пол с черными пятнами. Артистка сделала объемные кудри и нежный макияж с акцентом на губы.

— Готовлю для вас небольшой новогодний концерт. Лучший подарок для меня — ваш восторг от этой работы. Обещаю, в 2021 не снижать градус. Самые красивые клипы и самый лучший альбом уже в пути, — подписала снимки звезда в Instagram.

Поклонники были восхищены нарядом певицы, они засыпали ее комплиментами.

«Какая красивая!»; «Всегда прекрасна»; «Какая, Светочка, вы здесь хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее сообщалось, чтоЛободу заподозрили в плагиате номера с ванной. Обвинять в плагиате певицу начали после того, как танцовщица Елизавета Зворыгина опубликовала у себя в Instagram-аккаунте ролик с хореографией, которая была создана, по ее словам, специально для нее ливанским хореографом в 2018 году.

Читайте также: «Три красотки»: Лобода опубликовала трогательное фото с дочками в белых нарядах

поклонникиСветлана Лободашуба
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Все мнения
О проекте