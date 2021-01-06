Проект «Московское долголетие» выбрал лучшего Деда Мороза

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Проект «Московское долголетие» выявил победителя среди 11 финалистов онлайн-конкурса «Лучший Дед Мороз», который прошел на официальных страницах социальных сетей проекта.

По условиям конкурса его участники должны были записать видеообращение с поздравлением, которое бы отражало их увлечения или активность в «Московском долголетии».

Победа досталась 70-летнему Александру Мочалову из Северо-Восточного округа столицы. Он поздравил москвичей в стихах собственного сочинения в костюме старика Хоттабыча. За его видеоролик проголосовали 567 человек.

Александр Мочалов / Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Победитель конкурса занимается гимнастикой и танцами, а также увлекается компьютерными технологиями. Также Александр Молчанов принимает участие в литературном клубе и пишет стихи. Победитель признался, что ежегодно перевоплощается в Деда Мороза, чтобы поздравить внучку. А также выступает в роли зимнего волшебника в центре соцобслуживания «Ярославский».

За победу в конкурсе «Лучший Дед Мороз» также боролся Вадим Забродский из Зеленограда, чей видеоролик представлял собой настоящий мюзикл. А спортсмен Николай Моренов из Троицкого и Новомосковского округов включил в свое поздравление несколько цирковых фокусов.

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