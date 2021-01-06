Астролог Володина рассказала, кому повезет в финансах в январе 2021 года

/ Фото: instagram.com/vasilisa.volodina /

Астролог Василиса Володина назвала даты рождения людей, которым в январе 2021 года будет везти с финансами. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, астролог представила таблицу, на которой указаны даты рождения «денежных везунчиков». Именно им, по словам Володиной, может повезти совершенно случайно.

— Только самая первая группа из трех обычных — то есть те, кому может повезти случайно, судьбоносно, немотивированно, — уточнила астролог.

Ранее она рассказала, какая тема станет ключевой для всех знаков зодиака в наступившем году. Володина выложила в соцсети посты, в которых коротко и ясно объяснила, что именно ждет представителей каждого знака зодиака в 2021-м.

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