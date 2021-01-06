Названа группа людей с самым сильным иммунитетом

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Эксперты рассказали, обладатели какой группы крови имеют самый сильный иммунитет и более устойчивы к различным инфекциям.Специалисты выяснили, что группа крови оказывает влияние на выработку интерферона, белка, который выделяется клетками при проникновении в организм вирусов и бактерий.

Наиболее эффективной группой признали IV. Именно у ее обладателей белок интерферона выделяется до 92 процентов. Участники исследования с I и III группами крови также показали достойные результаты в 80 процентах и 91 проценте случаев соответственно.

Стало известно, что обладатели II группы крови наиболее подвержены заболеваниям. У них сильно занижена выработка интерферона — результат показал только 40 процентов, сообщает ФАН.

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