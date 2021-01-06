Рождественское богослужение впервые пройдет в главном храме Росгвардии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В главном храме Росгвардии в подмосковной Балашихе впервые проведут рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января. Об этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ночную молитву в стенах церкви совершат военнослужащие дивизии имени Дзержинского войск национальной гвардии России, члены их семей, а также жители Балашихи. Литургия пройдет с соблюдением всех санитарных требований.

Во время рождественской службы участники смогут совершить крестный ход и услышать звон 14 колоколов, которые установлены на звоннице храма.

На данный момент специалисты завершили благоустройство прилегающей к Князь-Владимирскому храму территории и сквера «Владимирский парк». В церкви заканчивают строительные и отделочные работы.

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