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Рождественское богослужение впервые пройдет в главном храме Росгвардии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Рождественское богослужение впервые пройдет в главном храме Росгвардии

Юлия Ямпольская

Религия

В главном храме Росгвардии в подмосковной Балашихе впервые проведут рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января. Об этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ночную молитву в стенах церкви совершат военнослужащие дивизии имени Дзержинского войск национальной гвардии России, члены их семей, а также жители Балашихи. Литургия пройдет с соблюдением всех санитарных требований.

Во время рождественской службы участники смогут совершить крестный ход и услышать звон 14 колоколов, которые установлены на звоннице храма.

На данный момент специалисты завершили благоустройство прилегающей к Князь-Владимирскому храму территории и сквера «Владимирский парк». В церкви заканчивают строительные и отделочные работы.

Читайте также: Проход на рождественскую службу в храм Христа Спасителя будет ограничен

храмРосгвардияРождество
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