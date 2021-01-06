Около 60 пар поженятся в Москве в Рождество

Фото: Пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10 Карта всех событий

В столице в Рождество, 7 января, поженятся порядка 60 пар. Так, во Дворце бракосочетания № 1 планируют узаконить свои отношения около 30 пар, а в Шипиловский отдел ЗАГС подали заявления более 30 пар.

Как отметила исполняющая обязанности начальника московского Управления ЗАГС Светлана Уханева, впервые церемонии заключения брака в Рождество прошли в 2020 году.

— До прошлого года 7 января было выходным днем для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания. С появлением этой традиции мы видим, что эта дата популярна среди молодоженов. Для пар открыты только два загса, но почти все время на этот день занято, — цитирует Уханеву официальный сайт мэра Москвы.

По ее словам, ведущие мероприятий готовят для свадебных церемоний в этот день особые поздравления.

В 2020 году свыше 50 пар в Москве зарегистрировали брак в Рождество. Мероприятия состоялись во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5.

Рождественские регистрации брака приобретают особенную атмосферу в специально украшенных ЗАГСах города. Так, например, в Грибоедовском (Дворец бракосочетания № 1) в каждом зале стоят елки, а камин украшен уникальной аркой с гирляндами и елочными композициями. В Шипиловском отделе ЗАГС Москвы в зале торжественных церемоний, который оформлен в современном стиле, также установлена высокая елка.

Кроме того, регистрации брака в столице пройдут и 8 января. Для молодоженов будут работать Дворец бракосочетания № 3 и Дворец бракосочетания № 5. Там пройдет порядка 40 торжественных регистраций.

Читайте также: Более 12 тысяч пар поженились в новогодние праздники за 20 лет в Москве