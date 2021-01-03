Более 12 тысяч пар поженились в новогодние праздники за 20 лет в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Шипиловский отдел ЗАГС Карта всех событий

За последние 20 лет более 12 тысяч пар заключили брак в новогодние праздники в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Особенно отличаются новогодние регистрации брака, когда город и отделы ЗАГС украшены в тематике праздника, а ведущие церемоний поздравляют молодоженов уникальной для бракосочетания речью, — рассказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Рекордным по количеству регистраций брака стал 2004 год. Тогда в период с 1 по 10 января прошло 1,5 тысячи бракосочетаний. На втором месте 2009 год, когда расписались 1,3 тысячи пар. В 2020 году бракосочетания впервые за 20 лет стали проводить 7 января — в Рождество, в этот день поженились около 50 пар.

В 2021 году торжественные церемонии будут проходить в четырех ЗАГСах: во Дворце бракосочетания № 1 и Шипиловском отделе — 7 января, во Дворце бракосочетания № 5 и Дворце бракосочетания № 3 — 8 января.

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