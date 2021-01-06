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Комплекс городского хозяйства запустил онлайн-бот с виртуальными экскурсиями по Москве
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Комплекс городского хозяйства запустил онлайн-бот с виртуальными экскурсиями по Москве

Анастасия Колоскова

Город

Столичный Комплекс городского хозяйства запустил Telegram-канал «Москва на удаленке», где проводят виртуальные экскурсии по улицам и паркам столицы.

Подписчики канала смогут узнать занимательные подробности из истории улиц и зданий в форме коротких сообщений.

Комплекс городского хозяйства запустил онлайн-бот с виртуальными экскурсиями по МосквеФото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Пока у пользователей есть возможность прогуляться по столице онлайн по шести направлениям, однако их число будет постоянно пополняться. Так, для виртуальных экскурсий доступны улица Рождественка, Кузнецкий Мост, Звонарский, Сандуновский, Варсонофьевский переулки и Большой, Малый и Нижний Кисельный переулки.

Подписчики узнают историю уникального для начала ХХ века ресторана «Квисисано». Он прославился тем, что не имел продавцов и официантов, а еду и напитки продавал посредством установленных автоматов.

Онлайн-экскурсовод расскажет о французском банке «Лионский кредит», который находился на пересечении улиц Рождественки и Кузнецкого Моста и имел беспрецедентную охранную систему. При попытке взлома его подвал с находившимися сейфами полностью заливался водой.

Комплекс городского хозяйства запустил онлайн-бот с виртуальными экскурсиями по МосквеФото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Так, пользователи узнают какой ресторан упомянул в своем творчестве Пушкин, где жил великий писатель Чехов, а также в каком доме проживала Эллочка-людоедка из известного романа Ильфа и Петрова.

Вместе с текстовыми сообщениями подписчики получат архивные и современные фотографии известных мест, которые наглядно отобразят преображение города.

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