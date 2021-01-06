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Около 800 пожарных будут дежурить на рождественских мероприятиях в столице
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Около 800 пожарных будут дежурить на рождественских мероприятиях в столице

Юлия Ямпольская

Город

Примерно 800 спасателей будут дежурить на рождественских мероприятиях в Москве в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В ведомстве уточнили, что безопасность в столице обеспечат 611 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. Дежурство пройдет в 475 храмах, а на 101 объекте пятой степени огнестойкости наряды будут усилены.

Перед праздником сотрудники МЧС провели свыше 1,3 тысячи профилактических мероприятий на территории церквей и храмов. В городе находится 2 152 специалиста и порядка 380 единиц техники для тушения пожаров.

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